Veran "Galebovima": Brajton produžio ugovor sa trenerom Hircelerom

Trener fudbalera Brajtona Fabijan Hirceler potpisao je novi trogodišnji ugovor sa klubom i ostaće na klupi "galebova" najmanje do leta 2029. godine, preneli su danas engleski mediji.

Dosadašnji ugovor 33-godišnjeg nemačkog stručnjaka važio je do 2027, ali je uprava Brajtona odlučila da mu produži saradnju usled dobrih rezultata i interesovanja drugih klubova, pre svega iz Bundeslige. Prema navodima Skaj Sporta, među zainteresovanima za Hircelera bio je i Bajer Leverkuzen. Hirceler je u leto 2024. stigao iz Sankt Paulija i tada postao najmlađi stalni trener u istoriji Premijer lige sa svega 31 godinom. U svojoj drugoj sezoni na klupi Brajtona