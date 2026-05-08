Novak Đoković već prelomio: Doneo važnu odluku pred Rolan Garos

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković doživeo je poraz na startu Mastersa u Rimu, pošto je od njega bio bolji Hrvat Dino Prižmić.

Posle nešto više od dva sata tenisa Novak je "položio oružje", a odluku o nastavku sezone doneo je odmah po završetku meča. Đoković je prošle godine jubilarnu 100. titulu u karijeri osvojio u Ženevi, ali neće se vratiti na mesto velikog uspeha, već će se pravo iz Rima preseliti na parisku šljaku. Rolan Garos startuje 18. maja i to je sledeći turnir na kome će igrati Srbin. Mučio se Novak i prošle sezone na šljaci, ali je odlučio da mimo svih očekivanja dođe u