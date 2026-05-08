"Sramota koja dolazi iz narcisoidnosti, pohlepe i loše procene": Iranci oštro o američkom napadu na tankere

Iransko ministarstvo spoljnih poslova uputilo je upozorenje zbog, kako navode, "avanturizma i razbojničkog ponašanja" Sjedinjenih Država, nakon što je američki vojni avion pucao na dva naftna tankera koja su plovila prema Iranu.

Portparol Esmail Bagai na društvenoj mreži X objavio je oštru poruku. "Podmukle noćne spletke i naivni eufemizmi poput 'lakog šamara' ne mogu da izbrišu duboku sramotu koja proizlazi iz narcisoidnosti, pohlepe, bezobzirne pogrešne procene i nezakonite neodgovornosti", napisao je on. "Posledice ovog samovoljnog avanturizma i razbojništva sada su postale jasne celom svetu. Nepovezane i zabludele objave više nemaju nikakav uticaj na stvarnost, iako, kao i uvek, vredi