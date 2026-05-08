Tanjga: Razočaran sam našim navijačima, kad će da podrže Vojvodinu kao pravi?

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga razočaran je napustio stadion "Karđorđe" posle pobede protiv Čukaričkog, a 21. u Superligi ove sezone.

Njegov tim je trijumfom preskočio Partizan za dva boda bar do subote i zauzeo drugo mesto na tabeli, ali prava podrška je izostala. "Malo sam razočaran našim navijačima. To moram sada otvoreno da kažem. Moraju da počnu da podržavaju naše igrače onako kako to rade pravi navijači. Tu ne mislim na 'Firmu', jer ona nije učestvovala u svemu ovome. Žao mi je što 'Firma' ne dolazi radnim danima, nama njihova podrška znači mnogo. Hteo bih samo toliko da istaknem", rekao je