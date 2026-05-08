Ukrajina zasula Moskvu dronovima, gori i rafinerija: Zelenski juče najavio osvetu, a danas uzvratio udarac (video)

Kako javlja Ukrajinska Pravda, ukrajinske snage su sinoć napale mete u Rusiji.

Serija eksplozija potresla je Jaroslavlj, Moskvu i Rostov na Donu, a najgore je prošla velika rafinerija nafte koja je planula nakon udara. Sve je počelo sinoć, kada su prvi dronovi uočeni nedaleko od ruske prestonice. Ruska agencija za vazduhoplovstvo (Rosavijacija) reagovala je i uvela privremena ograničenja letova na moskovskim aerodromima Vnukovo i Domodedovo. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin kasnije je tvrdio da je protivvazdušna odbrana uspela da obori