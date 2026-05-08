Na današnji dan, 8. maj: Rođen Hari Truman, umro Pol Gogen, sahranjen Josip Broz Tito...

Na današnji dan dogodilo se: 1429. Pobedom francuske vojske nad Englezima završena je opsada Orleana u Stogodišnjem ratu. 1794. U Parizu je po nalogu Revolucionarnog suda giljotinom pogubljen francuski hemičar Antoan Lavoazije, osnivač moderne hemije. Formulisao je zakon o neuništivosti materije i otkrio proces oksidacije. 1815. Na brdu Ljubić, kod Čačka, Srbi su u Drugom srpskom ustanku potukli trostruko jaču otomansku vojsku. 1828. U Švajcarskoj je rođen Henri