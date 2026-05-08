MOL Grupa ostvarila dobit i planira kupovinu NIS uprkos padu profita i geopolitičkim izazovima

MOL Grupa objavila finansijske rezultate prvog kvartala 2026. sa smanjenjem dobiti i potvrdila planove za kupovinu NIS i investicije u regionu.

MOL Grupa ostvarila je dobit pre oporezivanja od 212 miliona dolara u prvom tromesečju 2026. godine, dok je neto dobit pala na oko 123,7 miliona dolara, što je pad od skoro 75% u odnosu na isti period prošle godine. Pozitivan uticaj viših cena ugljovodonika ublažili su nestabilnost u snabdevanju sirovom naftom i negativni efekti regulacije cena. SEEbiz Bloomberg Adria

MOL Grupa potvrdila je nameru kupovine Naftne industrije Srbije (NIS), ističući dugoročnu posvećenost regionu centralne i jugoistočne Evrope uprkos geopolitičkim izazovima i prekidima u snabdevanju. Predsednik i generalni direktor Žolt Hernadi naglasio je važnost dugoročne odgovornosti prema državama u regionu, posebno u svetlu sukoba u Iranu i prekida rada naftovoda Družba, koji su testirali otpornost kompanije. Danas Politika Forbes

Pregovori o kupovini NIS nailaze na prepreke, sa srpske strane istaknute "crvene linije" koje se ne mogu preći, dok se u javnosti pojavljuju različiti komentari o ulozi predsednika Srbije i drugih aktera u procesu, uključujući promene u političkoj situaciji nakon odlaska Viktora Orbana sa vlasti. MOL ostaje pri svojim finansijskim ciljevima za 2026. godinu i planira dalji rast i investicije u regionu. Morava info Danas N1 Info Blic