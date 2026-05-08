MOL Grupa ostvarila dobit i planira kupovinu NIS uz nesuglasice u pregovorima sa Srbijom

MOL Grupa objavila finansijske rezultate prvog kvartala 2026. i suočava se sa nesuglasicama u pregovorima o NIS sa srpskom stranom koja brani svoje interese.

MOL Grupa ostvarila je dobit pre oporezivanja od 212 miliona dolara u prvom tromesečju 2026. godine. Pozitivan uticaj viših cena ugljovodonika ublažili su nestabilnost u snabdevanju sirovom naftom i negativni efekti regulacije cena.

MOL Grupa potvrdila je nameru kupovine Naftne industrije Srbije (NIS), ističući dugoročnu posvećenost regionu uprkos geopolitičkim izazovima i prekidima u snabdevanju. Predsednik i generalni direktor Žolt Hernadi naglasio je važnost dugoročne odgovornosti prema državama u regionu, posebno u svetlu sukoba u Iranu i prekida rada naftovoda Družba.

Pregovori o kupovini NIS nailaze na prepreke, sa srpske strane istaknute "crvene linije" koje se ne mogu preći. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izrazila je nezadovoljstvo predlogom MOL-a, ali je istakla posvećenost nastavku pregovora i pronalaženju kompromisa, uz odbranu interesa Srbije.