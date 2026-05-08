MOL Grupa ostvarila dobit i potvrdila nameru kupovine NIS uz izazove u snabdevanju

Naslovi.ai pre 27 minuta

MOL Grupa objavila finansijske rezultate prvog kvartala 2026. i potvrdila posvećenost regionu uprkos geopolitičkim izazovima i pregovorima o NIS.

MOL Grupa ostvarila je dobit pre oporezivanja od 212 miliona dolara u prvom tromesečju 2026. godine. Pozitivan uticaj viših cena ugljovodonika ublažili su nestabilnost u snabdevanju sirovom naftom i negativni efekti regulacije cena. Najvažniji događaj bio je početak rada INA-ine jedinice za odloženo koksovanje u Rijeci, vredne 700 miliona evra. SEEbiz Nedeljnik Biznis.rs

MOL Grupa potvrdila je nameru kupovine Naftne industrije Srbije (NIS), ističući posvećenost regionu centralne i jugoistočne Evrope uprkos geopolitičkim izazovima i prekidima u snabdevanju. Predsednik i generalni direktor Žolt Hernadi naglasio je važnost dugoročne odgovornosti prema državama u regionu. Danas N1 Info Insajder Forbes

Pregovori o kupovini NIS nailaze na prepreke, sa srpske strane istaknute "crvene linije" koje se ne mogu preći, dok se u javnosti pojavljuju različiti komentari o ulozi predsednika Srbije i drugih aktera u procesu. Morava info Danas