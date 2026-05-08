MOL Grupa ostvarila dobit i potvrdila nameru kupovine NIS uz planove za dalji rast i investicije u regionu

Naslovi.ai pre 20 minuta
MOL Grupa ostvarila dobit i potvrdila nameru kupovine NIS uz planove za dalji rast i investicije u regionu

MOL Grupa objavila finansijske rezultate prvog kvartala 2026. i istakla dugoročnu posvećenost i planove za rast uprkos geopolitičkim izazovima i pregovorima o NIS.

MOL Grupa ostvarila je dobit pre oporezivanja od 212 miliona dolara u prvom tromesečju 2026. godine. Pozitivan uticaj viših cena ugljovodonika ublažili su nestabilnost u snabdevanju sirovom naftom i negativni efekti regulacije cena. Najvažniji događaj bio je početak rada INA-ine jedinice za odloženo koksovanje u Rijeci, vredne 700 miliona evra. SEEbiz Nedeljnik Biznis.rs

MOL Grupa potvrdila je nameru kupovine Naftne industrije Srbije (NIS), ističući posvećenost regionu centralne i jugoistočne Evrope uprkos geopolitičkim izazovima i prekidima u snabdevanju. Predsednik i generalni direktor Žolt Hernadi naglasio je važnost dugoročne odgovornosti prema državama u regionu, posebno u svetlu sukoba u Iranu i prekida rada naftovoda Družba, koji su testirali otpornost kompanije. Danas N1 Info Politika Forbes

Pregovori o kupovini NIS nailaze na prepreke, sa srpske strane istaknute "crvene linije" koje se ne mogu preći, dok se u javnosti pojavljuju različiti komentari o ulozi predsednika Srbije i drugih aktera u procesu, uključujući promene u političkoj situaciji nakon odlaska Viktora Orbana sa vlasti. MOL ostaje pri svojim finansijskim ciljevima za 2026. godinu i planira dalji rast i investicije u regionu. Morava info Danas N1 Info Blic

Povezane vesti »

Press: Andrej Ivanji (8.5.2026)

Press: Andrej Ivanji (8.5.2026)

N1 Info pre 1 sat
Mol: Namera da kupimo NIS najbolji primer da je kompanija dugoročno posvećena regionu

Mol: Namera da kupimo NIS najbolji primer da je kompanija dugoročno posvećena regionu

Blic pre 25 minuta
MOL: Namera da kupimo NIS najbolji primer da je kompanija dugoročno posvećena regionu

MOL: Namera da kupimo NIS najbolji primer da je kompanija dugoročno posvećena regionu

Politika pre 1 sat
MOL: Namera da kupimo NIS najbolji primer da je kompanija dugoročno posvećena regionu

MOL: Namera da kupimo NIS najbolji primer da je kompanija dugoročno posvećena regionu

Sputnik pre 1 sat
Mol: Namera da kupimo NIS najbolji primer da je kompanija dugoročno posvećena regionu

Mol: Namera da kupimo NIS najbolji primer da je kompanija dugoročno posvećena regionu

Newsmax Balkans pre 2 sata
"Kompanija dugoročno posvećena regionu": Oglasio se MOL o kupovini NIS-a

"Kompanija dugoročno posvećena regionu": Oglasio se MOL o kupovini NIS-a

Mondo pre 1 sat
Oglasio se MOL o kupovini NIS-a

Oglasio se MOL o kupovini NIS-a

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RijekaDolarnaftaMOL

Ekonomija, najnovije vesti »

Tema jutra: Ivan Radak i Dušan Nikezić (8.5.2026)

Tema jutra: Ivan Radak i Dušan Nikezić (8.5.2026)

N1 Info pre 5 minuta
Nudio dve milijarde, a u blokadi do juče bio zbog duga od 80 evra

Nudio dve milijarde, a u blokadi do juče bio zbog duga od 80 evra

Radar pre 5 minuta
Ministri energetike u Beogradu o sigurnosti snabdevanja i energetskoj tranziciji

Ministri energetike u Beogradu o sigurnosti snabdevanja i energetskoj tranziciji

Nova pre 10 minuta
Cena benzina nepromenjena, dizel skuplji za dva dinara

Cena benzina nepromenjena, dizel skuplji za dva dinara

RTV Novi Pazar pre 5 minuta
Gujaničić: Zahtev Srbije od MOL-a da rafinerija radi – nerealan

Gujaničić: Zahtev Srbije od MOL-a da rafinerija radi – nerealan

Danas pre 10 minuta