MOL Grupa ostvarila dobit i potvrdila nameru kupovine NIS uz planove za dalji rast i investicije u regionu

MOL Grupa objavila finansijske rezultate prvog kvartala 2026. i istakla dugoročnu posvećenost i planove za rast uprkos geopolitičkim izazovima i pregovorima o NIS.

MOL Grupa ostvarila je dobit pre oporezivanja od 212 miliona dolara u prvom tromesečju 2026. godine. Pozitivan uticaj viših cena ugljovodonika ublažili su nestabilnost u snabdevanju sirovom naftom i negativni efekti regulacije cena. Najvažniji događaj bio je početak rada INA-ine jedinice za odloženo koksovanje u Rijeci, vredne 700 miliona evra. SEEbiz Nedeljnik Biznis.rs

MOL Grupa potvrdila je nameru kupovine Naftne industrije Srbije (NIS), ističući posvećenost regionu centralne i jugoistočne Evrope uprkos geopolitičkim izazovima i prekidima u snabdevanju. Predsednik i generalni direktor Žolt Hernadi naglasio je važnost dugoročne odgovornosti prema državama u regionu, posebno u svetlu sukoba u Iranu i prekida rada naftovoda Družba, koji su testirali otpornost kompanije. Danas N1 Info Politika Forbes

Pregovori o kupovini NIS nailaze na prepreke, sa srpske strane istaknute "crvene linije" koje se ne mogu preći, dok se u javnosti pojavljuju različiti komentari o ulozi predsednika Srbije i drugih aktera u procesu, uključujući promene u političkoj situaciji nakon odlaska Viktora Orbana sa vlasti. MOL ostaje pri svojim finansijskim ciljevima za 2026. godinu i planira dalji rast i investicije u regionu. Morava info Danas N1 Info Blic