Promenljivo i toplo vreme u Srbiji uz lokalne pljuskove i grmljavinu, noćno nevreme u većem delu zemlje

Naslovi.ai pre 50 minuta
Danas promenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, večeras i noću nevreme u većem delu Srbije, sutra razvedravanje na severu i promenljivo vreme.

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje promenljivo oblačno i toplo vreme u Srbiji sa sunčanim intervalima. Pre podne na jugozapadu i jugu, a popodne i uveče u ostalim krajevima očekuje se jače naoblačenje sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i promenljiv. Temperatura se kreće od 9 do 15 stepeni ujutru, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. Danas RTS N1 Info Insajder

U Beogradu se očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima pre podne, dok će posle podne i uveče biti jače naoblačenje koje donosi kišu. Slična situacija je i u Vojvodini, gde će padavine stići kasnije tokom večeri. RTV Glas juga Glas Zapadne Srbije

Prema prognozi meteorologa Marka Čubrila, danas će u većem delu regiona biti malo do umereno oblačno i neznatno svežije u odnosu na juče, sa naoblačenjem i kišom na jugu i jugoistoku Srbije, dok se padavine očekuju i u centralnim delovima tokom popodneva. Tokom noći i u subotu pre podne kiša će padati u većem delu Srbije, osim na severu Vojvodine, nakon čega se očekuje postepeno razvedravanje. Dnevnik Mondo

Sutra se u severnim krajevima Srbije očekuju sunčani intervali, dok će u većem delu zemlje biti umereno do potpuno oblačno sa mestimičnom kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde praćenim grmljavinom. Vetar će biti slab i promenljiv, a temperature će ostati prijatne. Telegraf Euronews

Do kraja dana kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom zahvatiće veći deo Srbije, osim sever Vojvodine gde će ostati suvo. Temperatura će se kretati od 20 do 25 stepeni, a uslovi za padavine trajaće tokom večeri i noći. Telegraf Mondo

Večeras se na jugu i jugozapadu Srbije očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom, dok će na severu ostati uglavnom suvo. Vetar će biti slab i promenljiv. Mondo

Na severu Srbije sutra se očekuje razvedravanje i sunčani intervali, dok će u ostalim krajevima biti pretežno oblačno sa mestimičnom kišom i pljuskovima, ponegde sa grmljavinom. Temperatura će biti niža u odnosu na danas, sa jutarnjim vrednostima od 10 do 16 stepeni i najvišom dnevnom od 19 do 24 stepena. RTS

Sutra će na severu biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u centralnim, južnim i istočnim krajevima pretežno oblačno sa mestimičnom kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren. Telegraf Dnevnik

Večeras i tokom noći nevreme sa pljuskovima i grmljavinom zahvatiće veći deo Srbije, osim severnog dela Vojvodine gde će ostati uglavnom suvo. Mondo

Narednih dana se predviđa zadržavanje promenljivog i nestabilnog vremena sa smenom sunčanih intervala i lokalnim pljuskovima, posebno u subotu i sredinom naredne sedmice. Temperatura će postepeno padati od sredine maja, a očekuje se i povremena kiša. Blic NIN Serbian News Media

