Promenljivo i toplo vreme u Srbiji uz lokalne pljuskove i grmljavinu

Danas se očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uz temperature od 9 do 26 stepeni. Sutra promenljivo sa kišom i pljuskovima, sunčano na severu.

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje promenljivo oblačno i toplo vreme u Srbiji sa sunčanim intervalima. Pre podne na jugozapadu i jugu, a popodne i uveče u ostalim krajevima očekuje se jače naoblačenje sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i promenljiv. Temperatura se kreće od 9 do 15 stepeni ujutru, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni.

U Beogradu se očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima pre podne, dok će posle podne i uveče biti jače naoblačenje koje donosi kišu. Slična situacija je i u Vojvodini, gde će padavine stići kasnije tokom večeri.

Prema prognozi meteorologa Marka Čubrila, danas će u većem delu regiona biti malo do umereno oblačno i neznatno svežije u odnosu na juče, sa naoblačenjem i kišom na jugu i jugoistoku Srbije, dok se padavine očekuju i u centralnim delovima tokom popodneva. Tokom noći i u subotu pre podne kiša će padati u većem delu Srbije, osim na severu Vojvodine, nakon čega se očekuje postepeno razvedravanje.

Sutra se u severnim krajevima Srbije očekuju sunčani intervali, dok će u većem delu zemlje biti umereno do potpuno oblačno sa mestimičnom kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde praćenim grmljavinom. Vetar će biti slab i promenljiv, a temperature će ostati prijatne.

Do kraja dana kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom zahvatiće veći deo Srbije, osim sever Vojvodine gde će ostati suvo. Temperatura će se kretati od 20 do 25 stepeni, a uslovi za padavine trajaće tokom večeri i noći. Telegraf

Narednih dana se predviđa zadržavanje promenljivog i nestabilnog vremena sa smenom sunčanih intervala i lokalnim pljuskovima, posebno u subotu i sredinom naredne sedmice. Temperatura će postepeno padati od sredine maja, a očekuje se i povremena kiša.