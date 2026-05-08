Rast cena nafte zbog tenzija između SAD i Irana, nove cene goriva i produžene akcize u Srbiji

Naslovi.ai pre 1 sat
Cena Brent nafte porasla na 101,35 dolara po barelu, dizel u Srbiji poskupljuje, a Vlada produžila smanjene akcize do 15. maja.

Cena sirove nafte tipa Brent porasla je na 101,35 dolara po barelu zbog eskalacije tenzija između SAD i Irana, što je izazvalo rast cena i američke WTI nafte na 95,86 dolara po barelu. Uprkos dnevnom rastu, oba tipa nafte beleže nedeljni pad od preko šest odsto. Insajder Radio 021 Politika

U Srbiji su objavljene nove cene goriva koje važe do 15. maja. Litar evrodizela poskupeo je za dva dinara i sada košta 223 dinara, dok je cena benzina ostala nepromenjena na 191 dinar. Ograničenje cena i dalje je na snazi, a uredba produžena do 23. juna. Danas N1 Info Insajder RTV Forbes InfoKG

Vlada Srbije produžila je do 15. maja primenu 25 odsto smanjenih akciza na bezolovni benzin i dizel, čime se nastavlja podrška potrošačima u uslovima rasta cena goriva. Akciza na benzin iznosi 54 dinara po litru, a na dizel 55,53 dinara po litru. N1 Info

