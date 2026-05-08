Energetska kriza je primorala Evropsku uniju da otvori "širom zatvorene oči", izjavio je danas Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik predsednika Ruske Federacije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja. "Energetska kriza otvara širom zatvorene oči", rekao je Kiril Dmitrijev u objavi na društvenoj mreži Iks, komentarišući članak u "Fajnenšel tajmsu" o pripremama EU za potencijalne pregovore sa Rusijom, prenosi