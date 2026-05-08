Primirje na klimavim nogama, Tramp: "Udarićemo ih još jače ako ne pristanu na sporazum"

Nastavljaju se sukobi na Bliskom istoku. Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je primirje i dalje na snazi, ali i upozorio da će "udariti mnogo jače i brutalnije" ukoliko Iran uskoro ne pristane na sporazum. Teheran još nije finalizovao odgovor na američki predlog za okončanje sukoba. U međuvremenu, američke snage saopštile su da su gađale iranske vojne objekte, za koje tvrde da su odgovorni za napade na njihove ratne brodove u Ormuskom moreuzu, dok iranska