Sednica Skupštine Srbije o izmena izbornih zakona 12. maja

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je 12. maj sednicu Skupštine na čijem će dnevnom redu biti izmene izbornih zakona, objavio je Tanjug.

Treća sednica prvog redovnog zasedanja Skupštine Srbije biće održana 12. maja sa početkom u 10.00 časova. Predloženo je da na dnevnom redu sednice Skupštine Srbije budu Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o Ustavnom sudu. Ove predloge zakona podneo je narodni