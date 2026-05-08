Namučićete se da pronađete gde Novak igra: Igra protiv hrvatskog vunderkinda i svi jedva čekaju da vide kako izgleda

Novak Đoković će danas oko 15.00 izaći na teren po prvi put još od Indijan Velsa.

Srpski teniser će za rivala imati Dina Prižmića sa kojim je igrao na Australijan openu 2024. godine, a sada je hrvatski vunderkind prošao kroz kvalifikacije i stigao do glavnog žreba mastersa u Rimu. Đoković je poslednji meč odigrao u osmini finala Indijan Velsa protiv Džeka Drejpera, a od tada nije igrao. OVo će mu ujedno biti i prvi meč na šljaci ove sezone. Đoković je do sada šest puta osvajao masters u Rimu, a početak novog pohoda na trofej svi navijači će moći