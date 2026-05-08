Britanski granični policajac špijunirao za Kinu

Zaposleni u britanskoj imigracionoj službi, Či Leung “Piter” Vai, proglašen je krivim za špijunažu za kinesku obaveštajnu službu, zajedno sa još jednim muškarcem, prenose danas britanski mediji. Vai je optužen da je koristio pristup kompjuterskom sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova kako bi pratio disidente iz Hong Konga koji žive u Britaniji, preneo je BBC. Za pomaganje stranoj obaveštajnoj službi, osuđen je i Čung Biu “Bil” Juen. Vai je takođe proglašen