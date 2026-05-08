Đedović Handanović nezadovoljna predlogom MOL-a

Branimo interese Srbije i nećemo preći crvene linije

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handović izjavila je nakon sastanka sa predstavnicima kompanije MOL da je srpska strana nezadovoljna predlogom koji je danas dobila i poručila da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora sa kompanijom MOL i pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cenu. „Branimo i branićemo interese naše zemlje", navela je Đedović Handanović na Instagramu uz objavljeni video nakon višesatnih današnjih pregovora sa predstavnicima