Kecmanović u drugom kolu mastersa u Rimu

Naš teniser pobedio Čeha Dalibora Svrčinu posle dva seta

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo mastersa u Rimu, pošto je danas u prvom kolu pobedio 116. igrača sveta Čeha Dalibora Svrčinu posle dva seta, 6:2, 6:3, prenosi Beta. Meč je trajao sat i 25 minuta. Kecmanović, 70. igrač sveta, uzeo je šest puta servis češkom teniseru, dok je Svrčina osvojio tri brejka. Kecmanović će u drugom kolu igrati protiv 14. tenisera sveta Rusa Andreja Rubljova.