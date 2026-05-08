Košarkaši Borca pobedili TFT Skoplje

U prvom meču u Čačku pobeda Borca rezultatom 97:61

ČAČAK – Košarkaši Borca pobedili su večeras u Čačku TFT Skoplje rezultatom 97:61 u prvom meču baraža ABA lige. Najefikasniji u ekipi Borca bili su Marko Jošilo i Pavle Nikolić sa po 20 postignutih poena. Nenad Manojlović je ubacio 16 poena, dok je Đorđe Ćurčić zabeležio 12. U redovima tima iz Skoplja istakao se Stenli Dejvis sa 17 poena, a Darin Govens je postigao devet, prenosi Tanjug. Druga utakmica u seriji igraće se 10. maja u Skoplju, a ekipa koja dođe do dve