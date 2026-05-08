Majk Džejms suspendovan sa naredne tri utakmice u francuskoj ligi

Košarkaš Monaka će zbog toga će propustiti početak plej-ofa

Košarkaš Monaka Majk Džejms suspendovan je sa naredne tri utakmice u francuskoj ligi i zbog toga će propustiti početak plej-ofa, saopštila je Disciplinska komisija te lige. Džejms (35) je suspendovan jer je isključen u meču protiv Asvela 18. aprila, kad je posle dve tehničke greške i verbalno napao arbitre, a Disciplinska komisija mu je izrekla dužu kaznu jer mu nije prvi put da pravi ovakve prekršaje. Iskusni plejmejker tako neće igrati u poslednja dva kola