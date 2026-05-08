Međedović pobedio Rojera i prošao u drugo kolo

Međedović će u drugom kolu Rima igrati protiv Brazilca Žoaa Fonseke

RIM – Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo mastersa u Rimu, pošto je večeras u prvom kolu pobedio Francuza Valentina Rojera rezultatom 6:4, 6:3. Meč je trajao sat i 43 minuta. Međedović je 67. teniser sveta, dok je Rojer 71. na ATP listi. Srpski teniser je osvojio prvi set posle brejka u sedmom gemu. Rojer je vodio 3:1 u drugom setu, ali je zatim Međedović napravio preokret sa pet uzastopnih gemova za pobedu i plasman u narednu rundu takmičenja.
Hrvatski teniser Dino Prizmić prvi protivnik Novaka Đokovića na mastersu u Rimu

Sledi duel sa mladom nadom svetskog tenisa: Međedović siguran na startu u Rimu

Pobuna urodila plodom: Liverpul popustio posle protesta navijača!

Košarkaši Borca pobedili TFT Skoplje

Tanjga: Veća želja mi je da osvojimo Kup nego da budemo drugi

Majk Džejms suspendovan sa naredne tri utakmice u francuskoj ligi

