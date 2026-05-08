Nesreća na putu Raška-Novi Pazar, tri osobe poginule u direktnom sudaru dva automobila

NOVI PAZAR - Na magistralnom putu Novi Pazar-Raška, u mestu Pilorete, u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 23.30 sata u direktnom sudaru putničkih vozila „golf 7” novopazarskih i „opel astra” raščanskih registarskih oznaka, poginule su tri, a povređene četiri osobe. Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Tanjug, među stradalima su mladići stari 19 i 20 godina i jedan stariji muškarac. Povređene su medicinski timovi vozilima Hitne pomoći