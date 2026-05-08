Saslušan tinejdžer osumnjičen za pokušaj ubistva na Savskom vencu

Osumnjičeni na saslušanju izneo svoju odbranu

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Mihajlo T. (19) zbog sumnje da je 4. maja na Savskom vencu, zajedno sa za sada NN licima pokušao da liši života oštećenog M. P. Osumnjičeni je na saslušanju izneo svoju odbranu, saopšteno je iz tog tužilaštva. Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Mihajlu T. odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom