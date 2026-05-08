Sutra bez vode deo potrošača na Voždovcu
Politika pre 21 minuta
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži
Javno komunalno preduzeće „Beogradski vodovod i kanalizacija” saopštilo je danas da će sutra, 5. maja, bez vode ostati deo potrošača u gradskoj opštini Voždovac zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u toj opštini. U periodu od devet do 20 časova, bez vode će ostati potrošači u Ulici gospodara Vučića, u delu od ulice Vojvode Prijezde do Maksima Gorkog. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna, a iz ovog preduzeća apeluju na potrošače