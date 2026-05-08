Tanjga: Veća želja mi je da osvojimo Kup nego da budemo drugi

Vojvodina utakmicu protiv Čukaričkog vidi kao važan test pred duel sa Crvenom zvezdom u borbi za trofej u Kupu

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga izjavio je danas pred duel sa Čukaričkim da njegov tim želi da zadrži pobednički ritam pred finale Kupa Srbije, ali i da ostane u trci za drugo mesto u prvenstvu. Tanjga je istakao da Vojvodina utakmicu protiv Čukaričkog vidi kao važan test pred duel sa Crvenom zvezdom u borbi za trofej u Kupu. – Utakmica kao i svaka druga, jedna generalna proba pred finale Kupa Srbije, ali i više nego bitna jer smo još uvek u borbi za drugo mesto,