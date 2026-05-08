Država i SPC potpisale Memorandum o osnivanju Univerziteta Sveti Sava

Zvanično je potpisan Memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Srpske Pravoslavne Crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog Univerziteta Sveti Sava.

Memorandum su potpisali patrijarh srpski Porfirije i premijer Vlade Srbije Đuro Macut u Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve (SPC) u Beogradu. Vlada Srbije usvojila je početkom aprila tekst Memoranduma o razumevanju između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Univerziteta Sveti Sava. U tekstu se navodi da se osnivanje odvija imajući u vidu potrebu za stalnim unapređivanjem obrazovnog sistema i podizanjem njegovog kvaliteta u skladu