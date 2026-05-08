Pronađena petogodišnja devojčica čiji je nestanak prijavljen u Novom Sadu
Novosadska policija intenzivno traga za petogodišnjom devojčicom koja je danas oko 15.30 sati nestala na Bulevaru oslobođenja
Devojčica je u trenutku nestanka bila sa majkom, a nestanak je odmah prijavljen policiji. Na sebi je imala roze majicu i bele pantalone sa cvetićima. Mole se građani da sve informacije jave na broj 192. Policija je na terenu i aktivno traga za devojčicom. Za sada nije aktiviran alarm "Pronađi me".