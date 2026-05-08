Đokoviću "gori pod nogama" u drugom setu, Prižmić se bliži izjednačenju

Novak Đoković otvara masters u Rimu duelom drugog kola protiv Hrvata Dina Prižmića. Duel možete pratiti iz časa u čas na našem portalu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković odradio je trening u Rimu pred ispunjenim tribinama, što potvrđuje veliku zainteresovanost publike za njegov povratak na teren posle dvomesečne pauze. Đokoviću je trening partner bio Francuz Artur Fis, a tokom sparinga odigrali su i set. Delovi treninga objavljeni su i na društvenim mrežama.

Velika promena u neiznuđenim greškama - 6:2, 0:4 Prižmić je na tek jednoj neiznuđenoj greški u drugom setu, naspram šest Đokovića. Znajući Đokovića, okrenuće se mislima već ka trećem setu, jer je prednost rivala u drugom već prevelika. Novi brejk Prižmića! - 6:2, 0:3 Đoković deluje slabo, kao da opet ima probleme sa disanjem. Veliki pad u igri koji Dino koristi. Jasno je da je Novak kao favorit gospodar svoje sudbine, ali trenutno je u lošoj situaciji. Pojačao