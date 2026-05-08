Oklahoma još uvek ne zna za poraz u plej-ofu, Lejkersi nemoćni

Košarkaši Oklahome pobedili su na svom parketu Los Anđeles lejkerse rezultatom 125:107 (27:23, 30:35, 36:22, 32:27) u drugoj utakmici polufinala plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Oklahoma je i dalje jedina ekipa koja u ovogodišnjem NBA plej-ofu ne zna za poraz. Branioci titule nezaustavljivo melju sve pred sobom. "Počistili" su Finiks sa 4:0 u prvoj rundi, a posle dve utakmice na svom terenu na pola su puta da isto učine i Lejkersima - vode sa 2:0. Ne samo da pobeđuje, Oklahoma dominira. Od dosadašnjih šest mečeva u plej-ofu, samo jednom je pobedila jednocifrenom razlikom. Nemoćne Lejkerse ostavila je danas na minus 18. Utakmica je imala