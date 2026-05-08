Potpisan Memorandum o osnivanju Univerziteta Sveti Sava

U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu potpisan je Memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Srpske Pravoslavne Crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog Univerziteta "Sveti Sava". Narod bez obrazovanja nema budućnosti, rekao je predsednik Aleksandar Vučić koji je prisustvovo potpisivanju Memoranduma.

Memorandum su potpisali patrijarh srpski Porfirije i premijer Vlade Srbije Đuro Macut. Potpisivanju je prisustvovao i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je potpisivanje Memoranduma o saradnji na osnivanju Univerziteta Sveti Sava između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve ogroman korak napred u načinu, modelu, ali i pristupu obrazovanju budućih generacija. Vučić je u Patrijaršiji u Beogradu, gde je