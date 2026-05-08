Talačka kriza u banci u Nemačkoj: Specijalci opkolili centar Zinciga

U filijali banke u nemačkom gradu Zincig, u saveznoj državi Rajni-Platinat, u toku je talačka kriza, a policija je saopštila da se u objektu nalazi više napadača i talaca, među kojima je i vozač koji je prevozio novac.

Policija je navela da je o incidentu obaveštena oko devet časova i da su na lice mesta upućene jake policijske snage, uključujući specijalne jedinice, dok helikopteri nadleću grad. Prema navodima Bilda i Špigela, vozilo za transport novca jutros je stiglo ispred filijale banke u centru grada, a nepoznati muškarac je, kako se sumnja, presreo i zapretio jednom od zaposlenih prilikom ulaska u banku. Policija je saopštila da se, prema dosadašnjim informacijama,