Cena benzina nepromenjena, dizel skuplji za dva dinara
RTV Novi Pazar pre 7 sati
U narednih sedam dana litar evrodizela će biti 223 dinara, dok će benzin koštati 191 dinar po litru.
U odnosu na prošlonedeljne cene, evrodizel biće skuplji za dva dinara, dok će cena benzina ostati na istom nivou. Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.