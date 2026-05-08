Cena benzina nepromenjena, dizel skuplji za dva dinara

U narednih sedam dana litar evrodizela će biti 223 dinara, dok će benzin koštati 191 dinar po litru.

U odnosu na prošlonedeljne cene, evrodizel biće skuplji za dva dinara, dok će cena benzina ostati na istom nivou. Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.