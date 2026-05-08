Cena nafte Brent premašila 101 dolar zbog novih tenzija SAD i Irana

MOSKVA - Cena sirove nafte tipa Brent porasla je na 101,35 dolara po barelu zbog ponovne eskalacije tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, objavio je danas Interfaks.

Na londonskoj ICE berzi, julskim fjučersima za Brent trgovalo se po ceni od 101,35 dolara po barelu, što je rast od 1,29 dolara. Američka WTI nafta zabeležila je skok cene na 95,86 dolara po barelu. Uprkos dnevnom rastu, oba referentna tipa nafte beleže nedeljni pad od više od šest odsto, nakon ranijih signala o mogućem približavanju SAD i Irana dogovoru. Analitičari ocenjuju da tržište i dalje snažno reaguje na političke izjave i neizvesnost oko situacije u