Danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, uveče pljuskovi s grmljavinom

BEOGRAD - U današnjoj prognozi Republičkog hidrometeprološkog zavoda (RHMZ) kažu da će vreme će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Pre podne na jugozapadu i jugu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima uslediće jače naoblačenje. Mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 9 do 15 stepeni, a najviša od 21 do 26. Idućih sedam dana (do 15. maja) očekuje se promenljivo vreme uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom i to posebno u subotu, kao i sredinom