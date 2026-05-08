Glavni ukrajinski pregovarač započeo seriju sastanaka u SAD

MAJAMI - Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov započeo je danas seriju sastanaka u Sjedinjenim Američkim Državama.

Posetu je potvrdio i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, navodeći da je Umerovu naloženo da razgovara o razmeni ratnih zarobljenika i jačanju diplomatskih napora za okončanje rata, preneo je Unian. Prema navodima, sastanci u Majamiju usledili su u trenutku kada je pregovarački proces između Ukrajine i Rusije praktično zaustavljen, uz neslaganja oko teritorija u istočnoj Ukrajini, posebno u Donjeckoj oblasti. Kijev i Moskva i dalje imaju suprotne stavove, pri