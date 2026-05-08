Macut: Predlog MOL-a nije prihvatljiv za Srbiju, naša rafinerija mora da radi; Opravdan predlog za smanjenje broja ministara

BEOGRAD - Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas, povodom toga što je srpska strana nezadovoljna predlogom kompanije MOL u pregovorima oko kupovine Naftne industrije Srbije (NIS), da potpuno razume potrebe kompanije MOL da postigne što bolje pozicije u svom ugovoru, ali da to ne može da ide na štetu Srbiju.

"Predlog koji je kompanija MOL podnela nije prihvatljiv u potpunosti za nas. Postoje potrebe da se to koriguje, a pre svega se odnose na stabilnost našeg tržišta i snabdevanja. Znači, naša rafinerija mora da radi. To su osnovni uslovi: da se srpsko tržište snabde u potpunosti derivatima, da postoji stalnost u tome i da postoje garancije da je Srbija primarna u svakom smislu u odlučivanju oko toga šta će i kako ta kompanija da proizvodi i kakvi će biti plasmani",