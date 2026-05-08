Pronađena devojčica čiji je nestanak prijavljen u Novom Sadu

NOVI SAD - Šestogodišnja Natali Spasić Sančez, čiji je nestanak prijavljen oko 15.30 u Novom Sadu, pronađena je u blizini zgrade u kojoj živi.

Novosadska policija intenzivno je tragala za devojčicom čije je nestanak prijavljen oko 15.30 sati. Devojčica je bila sa majkom u trenutku kada je nestala u Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu. Policiju je pozvao neko od građana koji je video majku kako traga za devojčicom. Reč je o šestogodišnjoj devojčici Natali Spasić Sančez. Pre nego što je pronađena, viđena je oko 16 časova na Bulevaru oslobođenja, između Rajfajzen banke i Informatike. Na sebi je imala roze