UKRAJINSKA KRIZA Prvi dan trodnevnog primirja; Zelenski: Treba ceniti ljude, a ne parade, potreban je trajni mir, ne pauza

MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.535. dan. Rusija je proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja, u skladu sa odlukom predsednika Vladimira Putina. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski poručio je da je potrebno ceniti ljudske živote više od parada, ističući da Ukrajina ne traži privremenu pauzu, već trajni mir, a ne prekid vatre ograničen na 9. maj.

Tokom proteklog dana nastavljeni su intenzivni borbeni sukobi i međusobni napadi dronovima između Rusije i Ukrajine, uz udare na više regiona i pojačanu aktivnost protivvazdušne odbrane. Ruski dronovi pogodili su više ciljeva u Ukrajini, a na meti se ponovo našao grad Dnjepar, gde su povređene dve osobe. Takođe, napadnut je Novobavarski okrug Harkova, povređeno je devet osoba, među njima i troje dece, saopštio je šef Harkovske oblasne vojne administracije Oleg