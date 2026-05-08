Vremeplov: U NATO bombardovanju poginulo dvoje ljudi u Nišu

BEOGRAD - Na današnji dan 1999. godine avioni NATO srušili su do temelja zgradu glavne pošte u centru Užica, već oštećenu u napadu 16 dana ranije, a prilikom bombardovanja civilnih ciljeva u Nišu ubijeno je dvoje ljudi.

Danas je petak, 8. maj, 128. dan 2026. Do kraja godine ima 237 dana. 1429 - Predvođeni Jovankom Orleankom, Francuzi su u Stogodišnjem ratu probili sedmomesečnu opsadu Orleana nateravši u bekstvo engleske osvajače. 1783 - U Beču je objavljena prva poznata srpska knjiga o vinima "Iskusni podrumar", iz pera Zaharija Stefanovića Orfelina (1726-1785). U njoj je opisana tehnika berbe grožđa, spravljanja vina i podrumarstva. Orfelin je smatrao da su najbolja vina kod Srba