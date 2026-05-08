Brnabić sazvala sednicu Skupštine za utorak, 12. maj

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je sednicu Skupštine za utorak, 12. maj, sa početkom u 10 časova, a na dnevnom redu, između ostalog, biće izmene izbornih zakona, saopšteno je danas. Kako je navedeno, na dnevnom reda biće i Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike, o izboru narodnih poslanika, lokalnim izborima i o Ustavnom sudu. Te predloge zakona podneo je poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Miroslav Petrašinović.