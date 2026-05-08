U Leskovcu uhapšen državljanin Kine, oštetio budžet Srbije za 154 miliona dinara

Policija u Leskovcu je uhapsila državljanina Kine zbog sumnje da je prodavao raznu robu putem interneta, a da nije plaćao porez i na taj način oštetio budžet Srbije za ukupno 154.198.870 dinara, saopšteno je danas. Kako je navedeno, četrdesetrogodišnji K.S. je putem prodaje od 1. januara 2023. do 18. marta 2025. ostvario promet od 346.755.832 dinara. Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden u tužilaštvo.