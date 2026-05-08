Tanjga izgubio potencijalnog startera za finale Kupa, Vojvodina opet druga

Fudbaleri Vojvodine savladali su Čukarički rezultatom 1:0 na "Karađorđu" u okviru 35. kola Super lige Srbije.

Zbog predstojećeg finala Kupa Srbije, Miroslav Tanjga je morao da bude pažljiv pri izboru tima, ali ne i previše jer je reč o derbiju kola i utakmici koja bi Vojvodinu vratila na drugo mesto na tabeli. Zato nije bilo Njegoša Petrovića, Lazara Nikolića, pa ni Dragana Rosića. Džon Meri je takođe bio odsutan... Možda na "Karađorđu" nije pucalo od jakih duela, ali desilo se nekoliko neprijatnih povreda koje su rezultirale ulascima lekarskih ekipa i izlascima igrača