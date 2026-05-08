Zvanično - Brajton završio veliki posao

Sportske.net pre 2 sata  |  Sportske.net
Menadžer Brajtona Fabijan Hirceler potpisao je novi trogodišnji ugovor sa klubom i ostaće na klupi "galebova" najmanje do leta 2029. godine.

Dosadašnji ugovor 33-godišnjeg nemačkog stručnjaka važio je do 2027, ali je uprava Brajtona odlučila da mu produži saradnju usled dobrih rezultata i interesovanja drugih klubova, pre svega iz Bundeslige. Prema navodima "Skaj Sporta", među zainteresovanima za Hircelera bio je i Bajer Leverkuzen. Hirceler je u leto 2024. stigao iz Sankt Paulija i tada postao najmlađi stalni trener u istoriji Premijer lige sa svega 31 godinom. U svojoj drugoj sezoni na klupi Brajtona
Veran "Galebovima": Brajton produžio ugovor sa trenerom Hircelerom

Kurir pre 42 minuta
