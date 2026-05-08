Osnovani 2018, juče treći put zaredom postali šampioni Srbije, legendarni reprezentativac otišao u penziju

I pored toga što postoje tek osam godina, KMF Loznica postala je treći put zaredom šampion Srbije u futsalu, pošto je u trećem meču finala srušena ekipa Smedereva, te je sa maksimalnim rezultatom serija i rešena (3-0) U hali u Smederevu bilo je 8:5 za goste.

Domaćin je preko Uroša Nikolića došao do prednosti u četvrtom minutu, alis u gosti preko Martineza u dva navrata, a zatim su i Avramović, Madruga i Savković auto-golom na poluvremenu postavili 1:5. Lazar Marinković je smanjio na 2:5 na startu nastavka, Smederevo je pokušalo sa igračem više u polju, ali je Madruga drugim golom u 32. minutu vratio plus četiri. Do kraja meča domaćin je ublažio poraz golovima Nikoliža, Savkovića i Nešića, ali je i Madruga kompletirao