Tramp se hitno oglasio posle napada na američke razarače: Iran lansirao rakete i dronove u Ormuskom moreuzu

TRI američka razarača u blizini Ormuskog moreuza napadnuta su u toku noći raketama i dronovima iranske mornarice, preneo je Tasnim, pozivajući se na obaveštene izvore.

Prema navodima izvora, američki razarači povukli su se ka Omanskom moru nakon napada, koji su izvedeni raketama i, kako se navodi, samoubilačkim dronovima. CBS njuz je preneo da su meta napada bili razarači USS Truxton, USS Mason i USS Rafael Peralta, dok su SAD, prema istom izvoru, izvele udare na dve iranske luke u blizini moreuza. Centralna komanda američke vojske potvrdila je da je