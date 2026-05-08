Nove cene goriva na pumpama: Poskupljenja se nastavljaju i ove nedelje… Cene goriva

Zrenjanin, 08.05.2026. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je juče cene goriva na pumpama u Srbiji, koje će važiti do narednog petka. Da podsetimo, prethodnog petka je objavljeno da će litar evrodizela koštati 221 dinar za litar, a benzin evropremijum BMB će najviše koštati 191 dinar za litar, što znači da je cena benzina ostala nepromenjena dok je dizel poskupeo za 2 dinara u odnosu na prošlu nedelju.