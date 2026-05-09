Milijarde dolara zaposlenima: Emirates isplaćuje bonuse u iznosu od skoro pet mesečnih plata

Zaposleni u kompaniji Emirejts (Emirates, EK) i njenim povezanim firmama dobiće bonus u visini od gotovo pet mesečnih osnovnih plata, odnosno ekvivalent 20 nedelja zarade, nakon što je Emirates Group ostvario najbolje finansijske rezultate u svojoj istoriji tokom fiskalne 2025/26. godine.

Odluka se na više od 130.000 zaposlenih u grupaciji koja obuhvata avio-kompaniju Emirejts i zemaljske usluge dnata. Bonus dolazi nakon godine u kojoj je kompanija zabeležila rekordne profite, prihode i novčane rezerve, uprkos ozbiljnim poremećajima u vazdušnom saobraćaju na Bliskom istoku tokom poslednjih meseci fiskalne godine. Foto: Emirates Emirates Group je tokom godine povećao broj zaposlenih za osam odsto, na ukupno 130.919 radnika. Kompanija navodi da je