Demontiranje Orbanove vlasti: Početak nove ere u Mađarskoj

Peter Mađar i njegova stranka Tisa zvanično će 9. maja okončati 16-godišnju vladavinu Viktora Orbana, a Mađarska ulazi u novu fazu u kojoj većina građana očekuje ispunjavanje predizbornog obećanja - ekonomsko vraćanje zemlje na noge i odgovornost dosadašnjih zvaničnika.

„Praznik promene sistema“.

Tako je 45-godišnji Mađar nazvao dan u kojem će 141 poslanik Tise zvanično dobiti mandat poslanika.

Velika „proslava slobode i demokratije“ planirana je u subotu ispred parlamenta u Budimpešti, duž obale Dunava.

Prođite kroz „kapiju promene režima“, poručio je buduši premijer Mađarima.

Najavljeno je intoniranje himni Mađarske, Evropske unije (EU), himna Sekelja, mađarske manjine u rumunskom regionu Transilvanija, i nezvanične himne mađarske romske zajednice, što će biti svojevrsni gest poštovanja prema oko 700.000 Roma u ovoj zemlji.

Osnovana pre samo dve godine, Tisa je na izborima 12. aprila osvojila je 141 mesto od 199 u novom parlamentu, zahvaljujući izbornom sistemu.

Orbanova stranka Fides pretprela je težak udarac - sa 135 svela se na samo 52 poslanika i pokazuje znake raspada.

Pitanje korupcije je dominiralo predizbornom kampanjom doskorašnjeg Orbanovog saradnika, koji je u prethodnih 18 meseci od saradnika izrastao u njegovog najvećeg rivala i, pokazalo se, 'političkog dželata'.

„Glavni prioritet je uspostavljanje vlade... na ruševinama prethodne“, rekao je Zoltan Tar, budući ministar za društvene odnose i kulturu, BBC dopisniku iz Budimpešte Niku Torpu.

„Spremni smo da se suočimo sa veoma sumornom ekonomskom situacijom. Ali trenutno jednostavno ne znamo koliko je ozbiljna“, dodao je.

U danima posle velike pobede na izborima na kojima je Tisa osvojila apsolutnu većinu u mađarskoj skupštini, a Orbanov Fides sveo na tek učesnika u parlamentu, Mađar je najavljivao i pretio dosadašnjim nosiocima vlasti da se niko neće izvući nekažnjen.

Posebno je bilo zapaženo Mađarevo gostovanje na državnoj televiziji, prvom u tih 18 meseci, kada je najavio otkaze i potpuno drugačije ustrojstvo i izveštavanje glavnog medijskog servisa.

„Svi su u strahu. Koliko će daleko ići ova čistka? I do koje mere?“, rekao je jedan zaposleni u državnom radiju za londonski Gardijan.

To je nagoveštaj širokih promena koja se očekuje od Mađara, stranke Tisa i novog ministarskog tima.

A u tom timu biće i David Vitezi, planiran za ministra saobraćaja i infrastrukture, koji je ranije u javnim nastupima i objavama tražio da se detaljano pročešlja ceo projekat brze pruge Beograd - Budimpešta.

Prva 'ostavka'

Budući mađarski premijer već se suočio sa nekim kritikama zbog odluke da izabere svog zeta za ministra pravde, nazivajući advokatovu profesionalnu kompetentnost „nesumnjivom“.

Marton Meletei-Barna je pravi čovek za taj posao, napisao je Mađar na mreži Iksu, dodajući da će njegova sestra, a supruga novog ministra podneti „još jednu žrtvu“ i povući se sa mesta sutkinje „kako bi izbegla čak i privid preplitanja grana vlasti“.

Budući mađarski ministar pravde oženjen je Mađarovom sestrom, Anom Ilonom Meletei-Barna, a Mađar je rekao da je ta činjenica „stvorila ozbiljnu dilemu za njega“.

Zabrinutost zbog porodičnih veza unutar vladajućeg tima je „razumljiva“, dodao je lider Tise.

Međutim, i pre nego što je formirana, nova vlada se suočila sa 'ostavkom'.

Marton Meletei-Barna se povukao, napisavši na Fejsbuku da je takvu odluku doneo jer ne želi da „čak ni najmanja senka padne na promenu sistema“.

Mađar je umesto toga nominovao Martu Gorog, dekanku Pravnog fakulteta Univerziteta u Segedinu, koju je opisao kao „nekrunisanu kraljicu mađarskih pravnika“.

Peter Mađar sa saradnicima dolazi na inauguracionu sednicu parlamenta

Oslobađanje od 'Orbanovih marioneta'

Kao šef vlade, Mađar ima dva glavna prioriteta.

Na domaćem planu, njegova administracija mora da demontira sistem koji je bio skrojen da podrži Viktora Orbana i da obnovi vladavinu prava.

Mađar je rekao da će jedan od njegovih prvih poteza biti osnivanje organa za borbu protiv korupcije i organa za povraćaj imovine.

Ovaj drugi će biti zadužen za vraćanje državnih sredstava i ugovora koji su nepravilno dodeljeni Orbanovim lojalistima.

Mađar je najavio planove za gašenje državnih medija bliskih Orbanu i njihovu zamenu novim, nezavisnim javnim radiodifuznim sistemom.

Samo će vreme pokazati da li će nova vlada uspeti da ukloni „Orbanove marionete“, kako ih Mađar naziva.

Uprkos dvotrećinskoj većini koju Tisa stranka ima u parlamentu, ovo bi moglo bude težak poduhvat, posebno zato što Mađar među te „marionete“ ubraja i predsednika Tamaša Suljoka, državnog tužioca i nekoliko visokih članova pravosuđa.

Ako predsednik Suljok odluči da ne podnese ostavku, na koju ga Mađar stalno poziva, mogao bi značajno da uspori planirane reforme.

Otključati briselski sef

U spoljnoj politici, Mađar je i pre izbora za premijera krenuo putem resetovanja odnosa sa EU, a u tom cilju najavljen je i simboličan potez - prvi put posle 12 godina iznad mađarskog parlamenta vijoriće se i plava evropska zastava sa žutim zvezdicama.

Mađar je rekao da namerava da Mađarsku ponovo učini pouzdanim partnerom u EU i NATO-u, poboljša odnose sa susednim zemljama u centralnoj i istočnoj Evropi i obezbedi oslobađanje zamrznutih sredstava EU za Mađarsku.

Brisel je imao velikih problema sa Orbanom koji se suprostavljao mnogim odlukama, pre svega u vezi sa finansiranjem Ukrajine u ratu protiv Rusije, što je dovelo do zamrzavanja novca namenjenog Mađarskoj.

Odmrzavanje sredstava je od vitalnog značaja za Mađarsku, koja je usred ekonomske i finansijske krize koja je ozbiljnija nego što se ranije mislilo.

Zbog ekspanzivne politike potrošnje Orbanove vlade, budžetski deficit Mađarske sada se približava granici od šest odsto.

Mađar je na dobrom putu da otvori briselski sef i najavljuje da će do kraja maja u kasu u Budimpeštu doći 10 milijardi evra.

Da bi pristupila novcu, Mađarska mora da ispuni 27 uslova, među kojima su nezavisnost pravosuđa, akademske slobode i mere zaštite od korupcije.

Mađar je jasno stavio do znanja gde vidi problem.

Sredstva su, rekao je, blokirana zbog „korupcije u ogromnim razmerama“ pod Orbanom.

Mađar i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen u Briselu 29. aprila

Posebno područje spoljne politike moglo bi da se pokaže kao veliki test za novu mađarsku vladu - Ukrajina.

Mađar je nedavno pozvao ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog na, kako je rekao, „istorijski sastanak“ u malom ukrajinskom gradu Beregove (Beregšas), sa većinskim mađarskim stanovništvom.

Veoma je neuobičajeno da šef vlade sam sebe pozove u drugu zemlju, a takođe da izabere mesto susreta.

Ali Peter Mađar je otišao korak dalje: rekao je da će Mađarska podržati pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji samo ako njen sused „prestane da tretira mađarsku manjinu kao građane drugog reda", što je diskutabilna tvrdnja.

U novoj vladi i Orban

U otopljavanju međunarodnih odnosa Mađaru će pomoći - Orban.

Ali ne Viktor, već Anita (nisu u srodstvu), koju je novi premijer planirao za šeficu diplomatije.

Ekonomistkinja i bivša diplomatkinja, koja se godinama kotira kao jedna od najuticajnijih žena u Mađarskoj, takođe je bila u stranci Fides Viktora Orbana.

Kao ambasadorka za energetsku bezbednost želela je da smanji zavisnost Mađarske od ruske energije.

Ovu poziciju je obavljala u vreme kada je Orbanova vlada, barem deklarativno, pokušavala da diversifikuje izvore energije zbog zavisnosti zemlje od ruskog gasa.

Razlaz je navodno usledio kada se Orbanova vlada više okrenula Rusiji, a ona je uvek svrtzana u proevroatlantsko krilo dosadašnje vladajuće stranke Fides.

Uvođenje Anite Orban u vrh stranke Tisa usledilo je posle imenovanja Ištvana Kapitanja, bivšeg globalnog potpredsednika kompanije Šel, i jasno ukazuje na strategiju Petera Mađara.

Cilj je da se stranka okruži međunarodno priznatim stručnjacima iz sveta biznisa i diplomatije, kao odgovor na česte optužbe Fidesa da je Tisa „stranka jednog čoveka bez ozbiljnog tima“, piše mađarski sajt telex.hu.

Novi mađarski ministar ekonomije trebalo vi da bude Ištvan Kapitani, bivši visoki rukovodilac energetske kompanije Šel, a ministar odbrane Romuluš Ruzin-Sendi, bivši šef kabineta koga je Orbanova vlada nazvala neprijateljem zbog, kako je videla, njegovog preterano proukrajinskog stava.

U novoj vladi, resor zdravstva biće poveren Žoltu Hegeduš, koji je radio kao ortopedski hirurg u Velikoj Britaniji od 2005. do 2015. godine.

Hegeduš je postao popularan i u svetu posle snimka kako izvodi neobične pokrete na bini, slaveći izbornu pobedu Tise.

U Mađarovom kabinetu trebalo bi da bude i prvi slepi ministar u istoriji zemlje - Vilmoš Katai-Nemet preuzeće resor za socijalna i porodična pitanja.

Izgubio je vid sa 16 godina, kvalifikovani je advokat i ima crni pojas drugog stepena u aikidu.

Poput njegovog budućeg šefa Petera Mađara, i David Vitezi je krenuo da radi i pre nego što je zvanično dobio ministarsku stolicu.

Boravio je u Briselu i objavio da su u toku tehnički razgovori kako bi se utvrdilo koji projekti i ciljevi mogu da budu finansirani novcem EU.

„Šteta koju je prouzrokovala odlazeća vlada zbog neuspeha da obezbedi i pravilno iskoristi raspoloživa sredstva EU je zapanjujuća“, rekao je Vitezi.

„Dozvolili su da se novac EU baci u propast, a čak ni sredstva koja su bila dostupna nisu iskorišćena.“

Među glavnim prioritetima, Vitezi je naveo vraćanje zamrznutih sredstava EU i spasavanje onih koja su već dodeljena, ali nisu potrošena ili ih je Mađarska „nepravilno koristila“.

Vitezi je rekao da je Mađarska trajno izgubila dve milijarde evra sredstava EU, koja su, dodao je, mogla biti usmerena na nadogradnju železnice i tramvaja, kao i na projekte zaštite životne sredine.

„Ovi rokovi su istekli, sredstva nisu korišćena u skladu sa pravilima, a nisu postojale neophodne garancije protiv korupcije.

„To je neto gubitak uzrokovan nemarnošću odlazeće vlade“, kaže on.

Vitezi je rekao da je zadatak nove vlade da spreči da se takvi propusti ponove.

„To znači spasavanje projekata koji su već u veoma teškoj situaciji“, rekao je.

Šta će biti sa projektima Budimpešte i Beograda?

Vozovi na brzoj pruzi Beograd - Budimpešta počeće da saobraćaju od 27. aprila, najavljivali su srpski zvaničnici.

Ali do danas, vozovi ne idu tom brzom prugom, projekat koji su dogovorili su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Orban.

Između ostalog, Vitezi smatra da je „investicija suštinski propala“ i da svi dokumenti iz celog projekta moraju da budu dostupni kako bi se otkrili svi detalji.

Već izgrađena linija mora nekako da se stavi u rad - ovih 1.000 milijardi forinti ćemo otplaćivati decenijama, napisao je u objavi na Fejsbuku.

U poslednjim danima Orbanove vladavine, mađarski naftni gigant MOL krenuo je u ofanzivu da otkupi većinski ruski udeo u vlasništvu Naftne kompanije Srbije (NIS), žile kucavice celokupne srpske privrede.

Zbog većinskog ruskog vlasništva, NIS je pod američkim sankcijama od oktobra 2025, a Vašington je tražio da se ruske akcije otuđe, odnosno da ih neko otkupi kako bi NIS mogao nesmetano da radi.

Iako su još u januaru i MOL, i ruski Gaspromnjeft i srpski zvaničnici davali signale da je posao pri kraju, bar deo koji se tiče odnosa ove dve strane, pred istek roka koji su dali Amerikanci, stvar se zakomplikovala.

Srbija „nije zadovoljna“ najnovijim predlogom mađarske kompanije - ponudom od milijardu evra - za NIS i ključnu rafineriju Pančevo, rekla je ministarka energetike Republike Srba Dubravka Đedović Handanović 7. maja.

Srbija će ostati posvećena pregovorima, dodala je, „ali ne po svaku cenu“.

Nova prepreka za MOL pojavila se u vidu iznenadne ponude misteriozne srpske kompanije Ranka Mimovića da otkupi ruski udeo u NIS-u za milijardu više nego što daju Mađari.

MOL se tako suočava sa sve većim preprekama u planiranoj akviziciji NIS-a, dok Beograd pooštrava pregovaračku poziciju.

Istovremeno, finansijski rezultati MOL-a dodali su novu neizvesnost pregovorima.

Kompanija je 9. maja objavila slabije rezultate za prvi kvartal nego što se očekivalo.

Analitičari su očekivali 695 miliona dolara CCS EBITDA - ključnog indikatora profitabilnosti naftne industrije koji se prilagođava fluktuacijama vrednosti zaliha nafte kako bi bolje odražavao osnovne operativne performanse - ali MOL je prijavio samo 626 miliona dolara.

Neto dobit je značajno pala - na 122 miliona dolara.

Divizija kompanije za preradu, koja uključuje rafiniranje i petrohemijske proizvode i posebno je relevantna za akviziciju NIS-a, pokazala je posebno loše rezultate.

EBITDA u tom segmentu dostigla je samo 112 miliona dolara, što je daleko ispod očekivanih 270 miliona dolara.

Slabije poslovanje, MOL je pripisao pripisao dugotrajnim posledicama prošlogodišnjeg požara u Rafineriji Dunav, poremećajima izazvanim zatvaranjem cevovoda Družba u januaru i kontinuiranoj slabosti u petrohemijskom sektoru.

Razočaravajuće brojke u preradi mogle bi da pojačaju zabrinutost Srbije u vezi sa budućom ulogom rafinerije Pančevo u okviru šire regionalne mreže MOL-a.

Izborni poraz Viktora Orbana i drugačija geopolitička i energetska strategija dolazeće vlade Tise takođe bi mogli da osujete investiciju koju je odlazeća administracija ranije smatrala investicijom od nacionalnog strateškog značaja.

Odnosi Beograda i novog premijera Mađara nisu dobro počeli.

Mađar je optužio Orbana da je u saradnji sa Beogradom iscenirao navodni pokušaj dizanja u vazduh gasovoda koji povezuje dve zemlje i od ključnog je značaja za Mađarsku.

Mađar je tvrdio i da je savez Orbana i Vučića povezan sa širim ruskim geopolitičkim interesima.

Vučić je oštro odgovorio Mađaru, nazivajući njegove tvrdnje „glupim“ i „besmislenim“.

Uz sve ovo, Peter Mađar je najavio i detaljno ispitivanje novca koji je iz Mađarske slat mađarskoj manjini u Srbiji.

Obelodanio je to posle razgovora sa Balintom Pastorom, liderom Stranke vojvođanskih Mađara (SVM), dugogodišnjim koalicionim partnerom Vučićeve Srpske napredne stranke.

„Očekujemo suštinske promene u transparentnosti i efikasnosti korišćenja sredstava iz matične države.

„Nećemo prihvatiti da vojvođanski mađarski mediji, koji posluju uz podršku iz matične države i pod kontrolom SVM, služe kao direktan kanal za propagandu Fidesa", rekao je Mađar.

(BBC News, 05.09.2026)